"Халифы на час": эксперт спрогнозировал печальное будущее Захарченко и Плотницкого

На временно оккупированной территории Донбасса ключевые фигуры боевиков – это "халифы на час".

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Такое мнение выразил сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, сообщает «Главред».

Снегирев пояснил, что главари боевиков не являются самостоятельными игроками, а их поведение напрямую зависит от политических инструкций из Москвы.

"В случае если кто-то из лидеров боевиков пытается демонстрировать независимость взглядов от Москвы, его ждет физическая ликвидация. Как только Захарченко или Плотницкий перестанут быть интересными Москве, их в лучшем случае положат в ящик древности, но, как правило, их постигнет более печальная участь – они будут физически ликвидированы. Мавр сделал свое дело – мавр должен уйти. Без сантиментов к той или иной персоне", – рассказал эксперт.