Меджлис призвал мир усилить давление на РФ после смерти легендарной 82-летней крымской татарки

Меджлис осуждает убийство российскими оккупантами активистки крымскотатарского национального движения Веджие Кашка и призывает международные организации и правительства стран усилить давление на РФ.

Об этом говорится в заявлении председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Рефат Чубаров, которое он обнародовал на своей странице в Facebook.

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В заявлении подчеркивается, что 23 ноября российские оккупанты в Крыму при попытке поставить на колени коренной народ полуострова, совершили очередное преступление, проведя ряд обысков в домах крымских татар и задержание активистов крымскотатарского национального движения.

«Вследствие одного из таких обысков, применения физического и психологического давления остановилось сердце легендарной участницы крымскотатарского национального движения, уважаемой в народе 83-летней Веджие Кашка. Несгибаемый борец с советским авторитарным режимом бывшего СССР, участница всех заметных событий в новейшей истории крымскотатарского народа, соратница верных друзей крымскотатарского народа генерала Петра Григоренко и российского ученого-диссидента Андрея Сахарова, Веджие Кашка стала очередной жертвой российской оккупации Крыма», - говорится в заявлении.

Меджлис решительно осуждает убийство российскими оккупантами активистки крымскотатарского национального движения и призывает украинские правоохранительные органы приложить все усилия для привлечения виновных к ответственности в рамках национальных и международных судебных институтов.

«Меджлис крымскотатарского народа обращается к международным организациям и правительствам стран мира с призывом к усилению давления на Российскую Федерацию. Становится очевидным, что целенаправленные репрессии российского оккупационного режима против крымскотатарского народа становятся все жестче. Многочисленные попытки дискредитировать крымскотатарский народ, объявляя его сыновей да дочерей - террористами, его представительный орган - Меджлис - экстремистским, не оправдали ожиданий. Осознавая несокрушимость крымскотатарского народа, тщетность попыток запугать и заставить молчать крымских татар, российские оккупанты не находят другого выхода, как усиление репрессий. Международное сообщество должно применить все механизмы для защиты мирных жителей Крыма и скорейшей деоккупации Крыма», - написал Чубаров.

В заявлении также говорится, что Меджлис требует от российской оккупационной власти немедленно прекратить притеснения прав человека на полуострове, а также немедленно и безусловно освободить Крым.

«Меджлис крымскотатарского народа выражает искренние соболезнования детям, внукам и правнукам Веджие Кашка, ее родным и близким, всему крымскотатарскому народу в связи со смертью славной дочери крымскотатарского народа», - говорится в заявлении.

24 ноября, день погребения Кашка, объявлен днем траура. Сегодня по всему Крыму и в местах проживания крымских татар за пределами Крыма приспущены крымскотатарские национальные флаги и не проводятся развлекательные мероприятия.