В СБУ объяснили, почему выдворили представителя Кадырова в Россию

12:07, 24 ноября 2017
Политика
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Служба безопасности заявляет, что доверенное лицо Кадырова находилось в Украине незаконно.

СБУ выдворила в Россию доверенное лицо Кадырова / фото УНИАН

Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию гражданина Российской Федерации, который долгое время отвечал за реализацию в Украине политики президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что после Революции достоинства человек покинул территорию нашего государства и находился в Грозном. В конце сентября иностранец вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ с измененными установочными данными», - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ, в частности, собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

«Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию», - подчеркнули в СБУ.

Как сообщали СМИ, спецназ СБУ задержал полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева и отвез его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали.

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Теги: #выдворение представителя Кадырова#человек Кадырова в Украине