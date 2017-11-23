Климкин: 82-летняя ветеран крымскотатарского движения погибла "от рук российских оккупантов"

17:31, 23 ноября 2017
Политика
1386

Сегодня после очередных обысков в Крыму погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения.

Климкин прокомментировал сегодняшнюю трагедию в Крыму / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал убийством гибель ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте такжеМИД о гибели 82-летней крымской татарки: от правосудия оккупанту не спрятаться

"Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину и ее сердце не выдержало. Нелюди! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на «Крим.Реалии», сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #репрессии в Крыму#гибель 82-летней крымской татарки