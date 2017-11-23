Климкин: 82-летняя ветеран крымскотатарского движения погибла "от рук российских оккупантов"
Сегодня после очередных обысков в Крыму погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал убийством гибель ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки.
Об этом он написал в Twitter.
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"Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину и ее сердце не выдержало. Нелюди! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине", - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на «Крим.Реалии», сегодня, 23 ноября, после задержаний крымских татар в центре Симферополя российскими силовиками на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.