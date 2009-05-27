Тимошенко уволила зама Дубины

Кабинет министров Украины уволил Владимира ТРИКОЛИЧА с должности заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

«Было решение уволить, но при этом была принята во внимание информация профильного министра о том, что он (В.ТРИКОЛИЧ – УНИАН) подал заявление об увольнении по собственному желанию», – сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 25 мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА принял отставку своего заместителя В.ТРИКОЛИЧА.

В.ТРИКОЛИЧ был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 9 января 2008 года.