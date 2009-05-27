Тимошенко уволила зама Дубины
15:58, 27 мая 2009Политика
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Учли заявление «по собственному желанию»
Кабинет министров Украины уволил Владимира ТРИКОЛИЧА с должности заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.
«Было решение уволить, но при этом была принята во внимание информация профильного министра о том, что он (В.ТРИКОЛИЧ – УНИАН) подал заявление об увольнении по собственному желанию», – сказал Н.ОНИЩУК.
Как сообщал УНИАН, 25 мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА принял отставку своего заместителя В.ТРИКОЛИЧА.
В.ТРИКОЛИЧ был назначен заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 9 января 2008 года.
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