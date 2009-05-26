Ехануров: Гриценко незаконно увольнял офицеров

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что из-за «поспешной» кадровой политики своего предшественника Анатолия ГРИЦЕНКО госбюджет потерял 215 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам.

Он сообщил, что за годы своего пребывания в должности главы оборонного ведомства А.ГРИЦЕНКО освободил из Вооруженных Сил 56 офицеров.

Из-за этого, по словам Ю.ЕХАНУРОВА, в Министерство обороны поступило 15 судебных решений о восстановлении офицеров на службе.

«В результате этих поспешных действий – срывания погонов, работы на публику - вышло так, что уже 15 офицеров востановлены на службе, а Минобороны из государственного бюджета, а не за счет А.ГРИЦЕНКО, выплатило им 215,4 тыс. гривен возмещения», - сообщил Ю.ЕХАНУРОВ.