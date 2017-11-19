Сотрудница НАПК Соломатина попросила предоставить ей охрану

00:25, 19 ноября 2017
Политика
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Сотрудница НАПК говорит, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили.

Ее охраняют пять человек / фото gdb.rferl.org

Руководитель Департамента финансового контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина попросила предоставить ей охрану.

Об этом она рассказала в интервью Громадському, на которое тоже пришла с охранником.

По словам Соломатиной, она написала заявление относительно охраны в Национальное антикоррупционное бюро. Сейчас ее охраняют пять человек.

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Сотрудница НАПК говорит, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили. Но при этом признается, что угроз в ее адрес пока не было.

Напомним, ранее глава департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила свое руководство в лице Натальи Корчак в фальсификации выводов проверки деклараций. По ее словам, Корчак давала прямые указания относительно проверки отдельных депутатов и фальсифицировала выводы. В свою очередь детективы НАБУ открыли дело по факту возможного получения сотрудниками НАПК взятки в особо крупных размерах. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции назвали обвинения руководительницы Натальи Корчак в фальсификации проверки деклараций "недостоверной информацией".

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Теги: #фальсификации НАПК#Соломатина НАПК#Соломатина попросила охрану