Годовщина Евромайдана: ровно четыре года назад в Украине началась Революция Достоинства (фото, видео)

Причины Евромайдана

Четыре года назад в этот день - 21 ноября - Кабинет министров Украины под руководством Николая Азарова принял постановление о приостановлении процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, что должно было произойти на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Срыву соглашения предшествовали заверения правительства и тогдашнего президента Виктора Януковича о том, что для перехода на европейские стандарты, как того требует Соглашение об ассоциации, Украине в ближайшие годы понадобится несколько сотен миллиардов евро (последней называлась сумма в 160 млрд). И для возобновления евроинтеграционного процесса тогдашняя украинская власть потребовала от ЕС компенсировать эту сумму. Зато, как "дешевую" альтернативу сближению с ЕС режим Януковича предлагал присоединения Украины к Таможенному Союзу с Россией.

Поэтому, ссылаясь на указанные расходы, 21 ноября, за неделю до Саммита в Вильнюсе, правительство Азарова приняло неожиданное решение отказаться от подписания Соглашения, что на почве расцвета коррупции и низкого уровня жизни вызвало возмущение в обществе и волну массовых протестов по всей стране.

Начало протестов

Уже вечером того же дня на Майдане Независимости в Киеве собрались более тысячи человек, к протестующим также присоединились и ряд тогдашних оппозиционных политиков. В тот же день Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014 года. Отметим, что подобные решения судов, особенно в отношении политических акций оппозиционеров, во времена Януковича имели системный характер. Кроме Киева, акции состоялись в Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Луцке. Параллельно в соцсетях и СМИ на определение протестов распространились слово и хэштег "Евромайдан".

Массовый характер

Несмотря на запрет суда, уже на следующий день количество людей в Киеве начала увеличиваться и к вечеру 22 ноября уже исчислялось несколькими тысячами. В тот же вечер начались первые серьезные столкновения между правоохранителями и протестующими, когда последние попытались установить палатки.

23 ноября сотрудники милиции пытались оттеснить митингующих с Майдана, обосновывая это необходимостью установки новогодней елки, которая впоследствии стала одним из символов Евромайдана. Уже 24 ноября состоялись первые массовые митинги в Киеве (100 тысяч участников) и Львове (около 20 тысяч). Также в эти дни массовые акции продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. Однако в некоторых городах митинги были разогнаны силовиками. 26 ноября к протестам организованно присоединились студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. В последующие дни состоялись предупредительная и общая студенческие забастовки.

Участники протестов всячески пытались не отождествлять себя с какими либо политическими силами, поэтому существовало табу на использование символики политичних партий. Хотя сами оппозиционные политики на митингах присутствовали.

Разгон

Акции протеста по мере приближения и завершения саммита в Вильнюсе понемногу спадали, людей, которые ночевали на Майдане, становилось все меньше. Но...

Сразу после завершения Вильнюсского саммита, в ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» получили приказ разогнать протестующих, которые еще оставались на Майдане. "Беркутовцы" во время силового разгона избили десятки активистов, преимущественно молодежь. Случаи неправомерного применения силы сотрудниками спецотряда МВД были зафиксированы журналистами. Часть протестующих смогла найти убежище на территории Михайловского собора, который на протяжении нескольких месяцев был одним из оплотов революционеров.

Впоследствии власть объясняла решение разогнать протестующих необходимостью подготовить площадь к новогодним праздникам, в частности - установить елку.

Миллионы на улицах

Уже с самого утра после кровавого разгона на Михайловской площади начали собираться возмущенные граждане, количество которых значительно превысило количество первоначальных участников Євромайдану. Народное Вече в Киеве 1 декабря собрало, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Началась революция.

Протестующие смогли "отбить" у милиционеров Майдан Независимости, где уже начали устанавливать елку. Бойцы Внутренних войск, которыми в основном были солдаты-срочники и которых поставили охранять площадь, особого сопротивления не оказывали. Заняв Майдан, протестующие возвели баррикады, чтобы предотвратить повторение событий в ночь на 30 ноября.

Одним из знаковых событий начала Революции достоинства стала дата 11 декабря. Тогда, ночью, спецназовцы снова попытались разогнать протестующих. В ночь на среду, когда силовики вновь штурмовали Майдан, впервые за несколько сотен лет колокола Михайловского собора забили набат.

Акции протеста, продолжавшиеся в стране с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.

В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела граждан в центре Киева, сбежал в Россию. Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая назначила на 25 мая выборы президента Украины. На выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Россия, пользуясь ослаблением власти в Киеве и в нарушение Будапештского меморандума, аннексировала Крым и развязала гибридную войну на Донбассе, которая продолжается и сегодня.