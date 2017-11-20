Самолет-разведчик США пролетел вдоль границы Калининградской области РФ

Самолет радиотехнической разведки военно-воздушных сил США Boeing RC-135W совершил облет Калининградской области РФ. Об этом в Twitter сообщает отслеживающий перемещения военных самолетов сервис Mil Radar.

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По данным сервиса, борт 62-4132 вылетел с военной авиационной базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл и в рамках "балтийской миссии" проследовал вдоль западной и южной границ Калининградской области. Западную границу он пролетел дважды (в одну и другую сторону), а южную – трижды.

Самолет при этом находился в воздушном пространстве Польши. Дальность полета американского самолета-разведчика составляет более 16 тыс. км.