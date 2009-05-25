БЮТ обвиняет Януковича в провокации

Во фракции Блока Юлии Тимошенко называют информационной провокацией заявления представителей Партии регионов о переговорах, которые вроде бы ведутся между этими политическими силами о внесении изменений в Конституцию Украины.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

“Все разговоры об изменениях в Конституцию являются информационной провокацией”, - сказал он. В.ПИСАРЕНКО отметил, что на сегодня нет никаких оснований для того, чтобы внести такие изменения. Народный депутат напомнил, что до завершения очередной сессии парламента остались всего три пленарных недели. “Но этого совсем недостаточно, чтобы разработать и внести адекватный законопроект о внесении изменений в Конституцию, принять его, направить в Конституционный Суд с тем, чтобы на следующей сессии принять в целом”, - сказал он. Кроме того, по словам В.ПИСАРЕНКО, каждая политическая сила уже входит в избирательную президентскую кампанию и занимается именно этими вопросами.

Комментируя заявление о переговорах между БЮТ и Партией регионов по созданию коалиции, народный депутат заметил, что в парламенте давно ведутся разговоры о необходимости создания большинства, по меньшей мере в 300 голосов. “Но на сегодня такой перспективы нет, и демарш БОГОСЛОВСКОЙ (бывший член Партии регионов УНИАН), говорит о том, что в середине этой политической силы не все в порядке”, - добавил В.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 мая лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им партия ведет переговоры с Блоком Юлии Тимошенко.

По его словам, также ведутся переговоры с другими политическими партиями.

Он сообщил, что в настоящее время остается без ответа вопрос, “готовы ли мы (речь идет о Партии регионов – УНИАН) взять ответственность вместе с той политической силой (речь идет о БЮТ – УНИАН), или нет”.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что переговоры с БЮТ относительно изменений в Конституцию “не прекращались никогда”. Он добавил, что Партия регионов всегда выступала за проведение судебной реформы и реформы органов власти на местах.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, что после президентских выборов “состоится объединение, новое единение политических сил в парламенте, и тогда не нужны будут досрочные парламентские выборы”.