Яхта и чартер для Кличко: в НАПК задали мэру 15 вопросов о его дружбе с крупным застройщиком (документ)

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) прислало мэру Киева Виталию Кличко 15 вопросов о его совместном отдыхе с главой строительной корпорации "Укрбуд", народным депутатом Максимом Микитасем. Об этом сообщает "Страна.ua".

Как известно, в сентябре журналистам стало известно, что Кличко летал из Неаполя в Киев на чартерном рейсе Микитася и не платил за билет. НАПК открыла дело против Кличко.

После этого ведомство и мэр вступили в переписку. Кличко потребовал у НАПК прислать ему вопросы, которые интересуют антикоррупционеров. В распоряжении журналистов оказалось письмо НАПК со списком этих вопросов.

«С целью объективного установления фактических данных о возможном нарушении Вами требований статей 23 и 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции», которые усматриваются из открытых источников информации, предоставляем список вопросов для предоставления пояснения по поводу информации, указанной в письме Национального агентства от 21.10.2017», - говорится в письме НАПК.

Антикоррупционеры спросили у Кличко, в каких отношениях он состоит с Микитасем, за чей счет он катался с ним на яхте и кто платил за перелет мэра на чартере из Италии.

Читайте также"Схемы" показали сюжет о свадьбе сына Луценко, во время съемок которого работники УГО напали на журналистов

Как сообщал УНИАН, в НАПК посмотрели журналистское расследование программы "Схемы" о том, как Кличко летал на частном самолете со скандальными киевскими застройщиками.

Кличко тогда ответил журналистам, что случайно встретил на улице под Неаполем Максима Микитася и согласился приобрести билет на чартер, поскольку имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.