На что рассчитывает Богословская - эксперты

Сегодня народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ объявила о своем выходе из Партии регионов и намерении баллотироваться в Президенты. PR-группа Polittech провела опрос, результаты которого получил УНИАН.

В частности, политтехнолог Анатолий ЛУЦЕНКО отмечает, что И.БОГОСЛОВСКАЯ "ставит целью популяризировать себя, капитализируя свой собственный проект участием в выборах. Здесь совпал личный интерес Инны Германовны попиариться и возможность определенных лиц профинансировать это". По его словам, "трудно сейчас научно обоснованно сказать, у кого она будет забирать голоса. И.БОГОСЛОВСКУЮ не включали в списки кандидатов социологические службы. Поэтому говорить о ее электоральном ядре очень сложно".

А.ЛУЦЕНКО не думает, что И.БОГОСЛОВСКАЯ "внесет кому-то из кандидатов в Президенты существенную погрешность. Она может использоваться для критики Юлии ТИМОШЕНКО теми, кто играет с лидером БЮТ на одном электоральном поле".

Что касается процессов в Партии регионов, то эксперту кажется, что там идет определенная внутренняя стабилизация. "Факт того, что группы АХМЕТОВА-КОЛЕСНИКОВА и КЛЮЕВА нашли общий язык и теперь они выступают солидарно, и факт того, что в конфликте АХМЕТОВ-ТИХОНОВ Виктор ЯНУКОВИЧ открыто поддержал первого, говорит о том, что там все возвращается на круги своя. Сохраняется стабильное донецкое ядро, первым среди равных которого является Ринат Леонидович (АХМЕТОВ). Потому выход И.БОГОСЛОВСКОЙ с центробежными процессами в Партии регионов не связан", - говорит А.ЛУЦЕНКО.

Директор PR-группа Polittech Тарас БЕРЕЗОВЕЦ говорит, что в связи с решением И.БОГОСЛОВСКОЙ ему сразу вспоминается другой известный кандидат в Президенты – Роман КОЗАК. В 2004 году он был одним из главных технических кандидатов В.ЯНУКОВИЧА. Выступая с радикальных националистических позиций, Р.КОЗАК играл против основного конкурента В.ЯНУКОВИЧА – Виктора ЮЩЕНКО.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦЯ, "если вспомнить, что И.БОГОСЛОВСКАЯ традиционно считается близким соратником сразу двух известных бизнесменов – Виктора ПИНЧУКА и Дмитрия ФИРТАША, а также провести параллели с тем, на кого они сделали ставку в президентской кампании, матрица складывается почти идеально: в роли В.ЯНУКОВИЧА может выступить Арсений ЯЦЕНЮК, а в роли Р.КОЗАКА – И.БОГОСЛОВСКАЯ".

В таком случае, говорит эксперт, а также, учитывая, что проект технических кандидатов могут вести те же консультанты полета, которые в 2004 г. помогали В.ЯНУКОВИЧУ, "задача И.БОГОСЛОВСКОЙ будет заключаться в том, чтобы играть против основных конкурентов лидера «Фронта перемен». При этом кампания последнего может быть белой и конструктивной, а неблагодарная «черная» роль достанется Инне Германовне. Что же касается ее позиционирования относительно ЯНУКОВИЧА, то ему от бывшего соратника, к сожалению, при таких “раскладах” также может перепасть".

Директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН отмечает, что сообщение о намерении И.БОГОСЛОВСКОЙ выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента "не является неожиданным. Ведь известно о ее огромных амбициях и связи с В.ПИНЧУКОМ. Хотя, после провала проекта "Вече", она была вынуждена войти в Партию регионов, но было очевидно, что связь с В.ПИНЧУКОМ не прекратилась. Сейчас же, с появлением у последнего нового политического проекта, возник вопрос о привлечении И.БОГОСЛОВСКОЙ к этому проекту. Очевидно, ее амбиции и определенная известность ее имени в стране не допускают возможности "стирать белье" в штабе А.ЯЦЕНЮКА. Следовательно, было договорено о более сложной и более ответственной роли для нее".

Единственный вопрос, отмечает эксперт, как в таком случае будут складываться отношения между техническим кандидатом И.БОГОСЛОВСКОЙ и Партией регионов. "Насколько можно понять, ее выход из партии не означает полного прекращения контактов, ведь она может помогать также и Виктору ЯНУКОВИЧУ", отметил В.СТОЯКИН.

Директор центра "Социополис» Владимир ПОЛЯКОВ отмечает, что выход из Партии регионов И.БОГОСЛОВСКОЙ и ее заявление об участии в президентских выборах свидетельствует о том, что, вероятнее всего, она будет техническим кандидатом.

"Во-первых, выдвижение И.БОГОСЛОВСКОЙ должно забрать часть электората у еще одного кандидата, который претендует на голоса Юга и Востока, – С.ТИГИПКО. Во-вторых, политическое амплуа Инны Германовны позволяет ей озвучивать такие вещи в адрес правительства, которые не могут делать ни, скажем, ни тот же А.ЯЦЕНЮК, ни В.ЯНУКОВИЧ. И, наконец, в-третьих, это может означать, что таким образом группа Д.ФИРТАША в ПР, с которой в последнее время сблизилась И.БОГОСЛОВСКАЯ, продемонстрировала свою позицию и реакцию на заявления Р.АХМЕТОВА, А.КЛЮЕВА и Николая АЗАРОВА об очистке партийных рядов в канун выборов, действуя таким образом на опережение и доводя определенную свою полезность как для В.ЯНУКОВИЧА, так и для А.ЯЦЕНЮКА".