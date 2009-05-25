От Балоги откололся Крым

Крымская организация «Единого центра» считает политической расправой исключение из рядов партии их лидера, председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы С.КУНИЦЫНА, об сказано в заявлении делегатов второго этапа конференции парторганизации.

«Все это расценивается нами как акт политической расправы по надуманным мотивам, исполненной в худших традициях произвола демократического централизма эпохи господства КПСС», - говорится в документе.

Делегаты заявили о невозможности своего дальнейшего пребывания в рядах «Единого центра» и призвали все территориальные партийные организации Крыма «определиться по данному вопросу» и направить в адрес съезда партии заявления.

«У партии, грубо попирающей демократические принципы и права таких личностей, как С.КУНИЦЫН, нет и не может быть серьезного политического будущего», - убеждены члены крымской организации «Единого центра».

Участники форума высказалась за формирование рабочей группы для выработки концепции общекрымского общественно-политического движения, создаваемого на базе крымского ЕЦ и «Блока Куницына». Общественная организация будет стоять «на платформе крымского патриотизма, отстаивании интересов Конституции Крыма и экономических полномочий, защиты Хартии о языках национальных меньшинств, позиции государственного нейтралитета, поддержки создания в Севастополе режима открытой экономики».

«Затем будем определяться, с кем нам идти на выборы, так как выборы в крымский парламент не за горами», - сказал С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президиум "Единого центра" исключил из рядов партии С.КУНИЦЫНА. По информации пресс-службы ЕЦ, такое решение "стало следствием рассмотренного на заседании президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава "Единого центра".

В решении отмечено, что действия С.КУНИЦЫНА "наносят вред авторитету партии и противоречат уставным нормам и программным принципам "Единого центра".

Сам С.КУНИЦЫН заявил, что спокойно относится к исключению его из партии.

Председатель Севастопольской ГГА считает, что одной из основных причин конфликта с руководством партии стала его позиция и позиция республиканской организации партии идти на выборы в парламент АРК в марте следующего года в «Блоке Куницына», а не в партийном блоке.