От Балоги откололся Крым

12:16, 25 мая 2009
Политика
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Заявление делегатов конференции парторганизации

Сергей КУНИЦЫН
Крымская организация «Единого центра» считает политической расправой исключение из рядов партии их лидера, председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению пресс-службы С.КУНИЦЫНА, об сказано в заявлении делегатов второго этапа конференции парторганизации.

«Все это расценивается нами как акт политической расправы по надуманным мотивам, исполненной в худших традициях произвола демократического централизма эпохи господства КПСС», - говорится в документе.

Делегаты заявили о невозможности своего дальнейшего пребывания в рядах «Единого центра» и призвали все территориальные партийные организации Крыма «определиться по данному вопросу» и направить в адрес съезда партии заявления.

«У партии, грубо попирающей демократические принципы и права таких личностей, как С.КУНИЦЫН, нет и не может быть серьезного политического будущего», - убеждены члены крымской организации «Единого центра».

Участники форума высказалась за формирование рабочей группы для выработки концепции общекрымского общественно-политического движения, создаваемого на базе крымского ЕЦ и «Блока Куницына». Общественная организация будет стоять «на платформе крымского патриотизма, отстаивании интересов Конституции Крыма и экономических полномочий, защиты Хартии о языках национальных меньшинств, позиции государственного нейтралитета, поддержки создания в Севастополе режима открытой экономики».

«Затем будем определяться, с кем нам идти на выборы, так как выборы в крымский парламент не за горами», - сказал С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президиум "Единого центра" исключил из рядов партии С.КУНИЦЫНА. По информации пресс-службы ЕЦ, такое решение "стало следствием рассмотренного на заседании президиума информации Центральной контрольно-ревизионной комиссии о грубых нарушениях С.КУНИЦЫНЫМ положений устава "Единого центра".

В решении отмечено, что действия С.КУНИЦЫНА "наносят вред авторитету партии и противоречат уставным нормам и программным принципам "Единого центра".

Сам С.КУНИЦЫН заявил, что спокойно относится к исключению его из партии.

Председатель Севастопольской ГГА считает, что одной из основных причин конфликта с руководством партии стала его позиция и позиция республиканской организации партии идти на выборы в парламент АРК в марте следующего года в «Блоке Куницына», а не в партийном блоке.

 

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