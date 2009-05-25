Тимошенко опять улетела из Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным рабочим визитом в Триполи (Ливия).

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречи с секретарем Высшего народного комитета Ливии (премьер-министром) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ, а также с лидером Ливии Муаммаром КАДДАФИ.

Основная тема переговоров будет касаться сотрудничества в области поставок и переработки нефти, самолетостроения и сельского хозяйства.

По результатам визита планируется подписание ряда двухсторонних документов.

В поездке премьера сопровождают министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ и министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.