Тимошенко опять улетела из Украины
11:24, 25 мая 2009Политика
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К Каддафи - поговорить про нефть
|Юлия Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречи с секретарем Высшего народного комитета Ливии (премьер-министром) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ, а также с лидером Ливии Муаммаром КАДДАФИ.
Основная тема переговоров будет касаться сотрудничества в области поставок и переработки нефти, самолетостроения и сельского хозяйства.
По результатам визита планируется подписание ряда двухсторонних документов.
В поездке премьера сопровождают министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ и министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.
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