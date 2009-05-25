Тимошенко опять поедет в Европу просить денег

Премьер Юлия Тимошенко в ближайшее время встретится с европейскими коллегами, чтобы обсудить возможность его синдикации кредита для Украины для обеспечения поставок газа.

Об этом говорит советник Тимошенко Александр Гудыма, сообщают "Ведомости".

Он напоминает, что Россия готова участвовать в кредите, и надеется, что все обойдется без "газовых войн".

Как известно, ранее руководство России высказало сомнения в способности Украины расплатиться за газ. Премьер РФ Владимир Путин (в Астане, после переговоров с Тимошенко) и президент Дмитрий Медведев (в Хабаровске, на саммите Россия-ЕС) объявили, что Украине нужно $4-4,8 млрд на оплату 15-19,5 млрд куб. м российского газа, который уже сейчас должен закачиваться в хранилища для будущей зимы.

Путин заявил, что Москва не готова дать Украине кредит на $5 млрд., но могла бы вместе с Евросоюзом выделить часть денег – хотя в Еврокомиссии, по его словам, уже ответили России: "Для Украины у нас денег нет".

Еще один вариант – аванс "Газпрома" "Нафтогазу Украины" за транзит газа на несколько лет вперед – по словам Путина слишком рискованный, так как это должна быть оплата примерно на 5 лет, а в Украине грядут президентские выборы. Кроме того, против такой формы кредитования " уже выступил президент Виктор Ющенко, напомнил Путин.

А еще один риск России – брюссельская декларация Киева и ЕС о модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины, добавляет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: не исключено, что "Нафтогаз" просто исчезнет как юридическое лицо.

Тимошенко предлагала другие варианты расчетов с Москвой, говорят российские и украинские чиновники, но какие именно, не уточняют, отмечает газета.

В любом случае "приемлемых вариантов" пока нет, утверждает Песков. Москва инициативу перехватывать не намерена – ждет предложений Киева. И пока "потенциально мы на пороге нового кризиса", подытожил Песков.

Украинская правда