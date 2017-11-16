НАБУ задержало предполагаемого участника хищения средств во время строительства проекта "Стена"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали вероятного участника хищения средств при построении проекта "Стена".

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"15 ноября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели ряд обысков, по результатам которых задержали человека, вероятно задействованного в коррупционной схеме по завладению средствами государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения АТО, в особо крупных размерах - так называемый проект «Стена»", - говорится в сообщении.

По информации детективов, задержанное лицо было пособником в завладении бюджетными средствами должностными лицами Государственной пограничной службы Украины и руководителями предприятий-генподрядчиков.

"Задержанный организовал приобретение предприятия с признаками фиктивности и в течение 2015-2016 годов обеспечивал через него обналичивание безналичных средств, поступавших от генеральных подрядчиков, привлеченных должностными лицами ГПСУ для осуществления мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы. Всего, согласно данным следствия, с участием этого предприятия конвертированы в наличные более 10 млн грн, выделенных для инженерно-технического обустройства границы, которыми в дальнейшем завладели участники преступной схемы", - пишет пресс-служба НАБУ.

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Отмечается, что во время обысков детективы НАБУ изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые якобы были задействованы в преступной схеме завладения бюджетными средствами, а также несколько сотен тысяч наличных.

Как сообщается, в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также избрании ему меры пресечения.

Пресс-служба НАБУ заявляет, что лицо - восьмое задержанное в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта «Стена», которое детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация производства - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

Сообщается, что семь других подозреваемых в участии растраты средств проекта «Стена» арестованы, а суммарный размер определенных судом залогов – 25,5 млн грн.