У Лаврова возмущены размещением украинского ресурса "Миротворец" на американских серверах

В министерстве иностранных дел России возмущены размещением украинского ресурса «Миротворец» на американских серверах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот этот одиозный, страшный, противоречащий всем нормам в сфере защиты СМИ и журналистов ресурс украинский «Миротворец» теперь расположен на американских серверах, и Вашингтон на это закрывает глаза», - сказала она.

По словам Захаровой, этот ресурс публикует личные данные тех, кого «киевский режим считает своим противников, в том числе персональные данные журналистов, которые посещали Донецк и Луганск».

«Обнародовались даже данные российских военнослужащих, которые принимали в антитеррористической операции в Сирии. Всё это делалось с подачи официальных властей в Украине», - подчеркнула представитель российского МИДа.

По ее мнению, «Миротворец» «ставит крест на общепринятых нормах по защите прав человека, журналиста от произвольного незаконного вмешательства в личную жизнь, ставит под угрозу безопасность людей».

Захарова считает, что сайт призывает к «расправам и распространяет экстремистскую идеологию», но ему позволяют спокойно базироваться на американской территории.

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Как сообщал УНИАН, в 2016 году сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой «ДНР». Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс. человек.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

7 июля 2017 Нацполиция начала уголовное производство по деятельности сайта «Миротворец», «на котором, начиная с августа 2014, публикуются персональные данные тысяч человек, в том числе работников медиа и общественных активистов, которых называют там «поддерживающими деятельность вооруженных групп за терроризм».

В ООН такой шаг вызвал одобрение: «Управление верховного комиссара ООН по правам человека приветствует такой шаг и призывает власти провести тщательное расследование и принять меры для удаления персональных данных лиц с сайта».