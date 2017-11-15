У Путина не унимаются: считают, что Украина намерена сделать из миротворцев ООН "оккупационные войска" для Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина намерена сделать из миротворцев ООН «оккупационные войска», но Россия не позволит «перерезать контакты» оккупированного Донбасса «с внешним миром».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем.

«Наша позиция зафиксирована в резолюции, которая пару месяцев лежит на столе Совбеза ООН, и ее обсуждение саботирует прежде всего Украина, которая хочет не обеспечить безопасность наблюдателей от ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска – перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности», - сказал Лавров.

По его словам, «эта позиция не имеет никаких песпектив».

Лавров заявил, что Москва услышала заявления из других столиц, где «более ответственные люди занимаются этим урегулированием» и выступают за работу над российским предложением. Аналогичное предложение сделал спецпредставитель США Курт Волкер, утверждает Лавров.

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«Работа над этой темой (миротворцев) продолжается, и в нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции. Один из них является хрестоматийным – это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию», - сказал Лавров.

По его словам, должно быть согласие Украины и боевиков, контролирующих Донецк и Луганск. «Мы готовы, чтобы этот проект резолюции обсуждался максимально быстро, но при полном понимании, что его окончательная формулировка должна быть приемлема провозглашённым республикам. Наверное, в этой связи с ними нужно провести прямые переговоры», - отметил Лавров.