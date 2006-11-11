Съезд НСНУ поручил депутатам отменить конституционную реформу

Делегаты второго этапа ІІІ съезда политической партии «Народный Союз «Наша Украина» приняли решение «Об усовершенствовании конституционной реформы в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данное решение проголосовали 1172 делегата, против - 1, воздержались – 7.

В соответствии с настоящим документом, народным депутатам-членам партии поручено внести представление в Конституционный Суд с целью признания Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года закона, который был принят с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

Этим решениям также поручено Совету партии с привлечением общественности, научных работников и экспертов в области конституционного права разработать новые изменения в Конституцию. В этом законопроекте о внесении изменений в Конституцию необходимо предусмотреть оптимизацию распределения полномочий между Верховной Радой, правительством и Президентом Украины и создание действенного механизма сдерживаний и противовесов между ветвями власти. Также предлагается предусмотреть усовершенствование пропорциональной системы выборов в ВР Украины и местные советы, разведение их во времени, отмену неприкосновенности народных депутатов Украины.