Портнов просит ГПУ расследовать «коррупционные действия» мэра Львова

Депутатский запрос

Депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ просит генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО расследовать “коррупционные действия” мэра Львова Андрея САДОВОГО. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос народного депутата зачитал на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН. В документе А.ПОРТНОВ просит генпрокурора расследовать “системные коррупционные деяния и должностные преступления, совершенные городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ”.

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