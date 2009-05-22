Тимошенко будет праздновать свержение коммунизма

В мероприятиях, посвященных 20-й годовщине свержения коммунизма в Польше, примут участие канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Павел ГРАСЬ.

"Основные мероприятия пройдут 4 июня в древней столице Польши - Кракове", - сказал он.

Приглашение посетить Краков получили главы правительств Вышеградской четверки - Чехии, Словакии и Венгрии, а также премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии и Румынии.

По словам председателя политического кабинета премьер-министра Дональда ТУСКА Славомира НОВАКА, в торжествах примут участие гости "из стран, освобожденных от ига коммунизма".

Среди почетных гостей будут также экс-президенты и премьеры Польши, прежние руководители парламента страны.