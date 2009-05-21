Ехануров неправильно защищается от Тимошенко
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|Виктор Небоженко
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции В.НЕБОЖЕНКО сказал: “Это неудачное объяснение. Если сейчас колбаса стоит 30 грн., а он (Ю.ЕХАНУРОВ – УНИАН) покупает ее по 60 грн., то какое отношение это имеет к президентской кампании, трудно сказать”, - отметил В.НЕБОЖЕНКО.
Именно поэтому, по его мнению, Ю.ЕХАНУРОВ “неправильно защищается”, и это только вызывает подозрения, что в армии действительно что-то “нечестно”.
“Или ЕХАНУРОВ знает, что через пару месяцев он вместе с ЮЩЕНКО оставит большую политику”, - сказал эксперт.
Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту В.ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.
Президент, в свое очередь, сказал, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.