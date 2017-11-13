Деревянко заявляет, что его обвиняют в неуплате налогов на сумму более 60 миллионов гривень

Внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко заявляет, что его обвиняют в неуплате налогов на сумму более 60 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам после завершения допроса в Генеральной прокуратуре.

«Я получил акт Государственной фискальной службы, в котором налоговая написала о том, что документальной внеплановой проверкой установлены нарушения физическим лицом-налогоплательщиком Юрием Деревянко: занижение общего годового налогооблагаемого дохода 2015 года на сумму 288 млн 954 тыс. 514 грн 90 коп, в результате чего занижено налоговое обязательство по налогу на доходы физических лиц на сумму 57 млн 751 тыс., а также еще и по военному сбору - около 4 млн 332 тыс. грн», - отметил депутат.

При этом, отмечает Деревянко, общая сумма доходов, которые он и вся его семья получили в 2015 году, не превышает 500 тыс. грн.

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«Я спросил: откуда вы взяли эту цифру? Они сказали, что они написали эту цифру правильно, потому что они взяли мои активы, которые у меня есть, потому что считают, что это мои доходы, полученные в 2015 году. И что это они цифры взяли из моей электронной декларации», - сказал депутат.

По словам Деревянко, ему было предложено подписать соответствующий акт, но он отказался, поскольку видит в этом акте и соответствующих действиях «служебное преступление, которое мне пока не известно, под чьим давлением совершается».

«Очевидно, что это должностное преступление для того, чтобы составить такие ложные документы, и для того, чтобы эти документы предъявить мне и, в том числе, в Генеральную прокуратуру от специалистов из налоговой службы», - убежден политик.

Он также сообщил, что будет писать возражения на этот акт, которые будут рассматривать в налоговых органах.

По этому делу, добавил депутат, он проходит в качестве свидетеля. Следователь ему объяснил, что свидетелем депутат является потому, что в случае, если он захочет заплатить налоги, то после уплаты дело будет закрыто.

Соответствующее уголовное дело, отметил Деревянко, возбуждено по заявлению народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника и Херсонской общественной организации «Мост». Он пояснил, что эти заявления поступили в ГПУ «на второй день после пересечения границы с Саакашвили».

Депутат также отметил, что на подачу возражений его сторона имеет пять рабочих дней, а рассмотреть их должны в течение следующих трех рабочих дней, поэтому он прогнозирует, что дальнейшие действия по делу будут проходить на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура вызвала внефракционного народного депутата Деревянко на допрос 13 ноября.

«В соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, народному депутату Украины Деревянко Ю.Б. необходимо прибыть 13 ноября 2017 г. в 13.00 в Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины в кабинет № 215 по адресу: ул. Борисоглебская, 18, в г. Киеве для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42017000000002898», - говорилось в повестке, обнародованной на сайте ГПУ.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, Деревянко вызывают по делу «об уклонении от уплаты налога».