Генпрокуратура вызвала на допрос соратника Саакашвили нардепа Деревянко

Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата Юрия Деревянко на допрос 13 ноября. Соответствующая повестка опубликована на сайте Генпрокуратуры.

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"В соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины, народному депутату Украины Деревянко Ю.Б. необходимо прибыть 13 ноября 2017 года в 13.00 в Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины в кабинете № 215 по адресу: ул. Борисоглебская, 18, в м. Киеве для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42017000000002898", - говорится в документе.

Как сообщила в комментарии УНИАН пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, Деревянко вызывают по делу "уклонение от уплаты налога".

Как сообщалось ранее, Деревянко был одним из нардепов, которые принимали участие в митинге под Верховной Радой 17 октября с требованием создания Антикоррупционного суда. Впоследствии нардеп Сергей Лещенко сообщил, что в аппарате президента Украины Петра Порошенко согласились на встречу главы государства с Лещенко и депутатами Мустафой Найемом и Светланой Залищук, но отказались принять их вместе с Деревянко и Юрием Левченко.

7 ноября Деревянко высмеяли в соцсетях. Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook написал: "В палатку пришел Юрий Деревянко и рассказывает как они дожали избирательный кодекс в первом чтении". В то же время, на сайте Верховной Рады данный нардеп не указанный в списке тех, кто голосовал за соответствующий законопроект.