Ехануров спросил у «пищевиков», куда они девали колбасу по 68 грн.

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ пригласил общественность принять участие в проверках качества питания военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил сегодня журналистам.

«Я сегодня собирал этих пищевиков и спросил у них: куда вы девали эту колбасу по 68 грн.? А мне руководитель одного из предприятий говорит: почему вы думаете, что мы эту колбасу должны были поставлять именно Минобороны? У нас сеть кафе, ресторанов, мы много чего закупаем”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, подчеркнув, что Минобороны не покупает продукты питания вообще – с тех пор, как перешли на эту систему в 2007 году. “Вводил ее мой предшественник”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

В связи с этим он подчеркнул, что военное ведомство в этой сфере имеет самую главную функцию - проверять качество питания.

“Здесь есть проблемы, но мы за этим следим. Этому мы уделяем очень большое внимание. А за сколько они закупили картофель, возможно ли это проконтролировать? ...Это не наше дело. Наше дело проверить, какая еда есть на столе”, - сказал министр и сообщил, что он сегодня официально обратился в Общественный совет при Министерстве обороны с просьбой определить представителей общественных организаций с тем, чтобы они помогали военному ведомству в контроле за процессом питания, чтобы в состав этой комиссии были собраны родители военнослужащих, соответствующие специалисты.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что сегодняшняя система организации питания в армии является новым делом, которое встречает на пути своего развития достаточно много преград.

«Сумасшедшая конкуренция. Они хотят занять чье-то место. И эта борьба будет все время», - резюмировал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступила за отставку Ю.ЕХАНУРОВА с должности министра обороны в связи с «беспрецедентным коррупционным обращением с бюджетными средствами», в том числе в сфере организации питания военнослужащих.

«Я не буду говорить о том, сколько переплачено армией, но в то же время я хотела бы назвать некоторые цифры. Самый яркий пример: колбаса самого низкого качества покупалась по 68,4 грн. за килограмм, тогда как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Министерство обороны в своем заявлении призвало руководство правительства быть сдержанными и взвешенными в публичных заявлениях и отказаться от практики использования непроверенных и сомнительных данных ради решения политических задач.