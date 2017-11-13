Яценюк: европейская парламентско-президентская форма правления обеспечит подотчетность власти перед народом (видео)

“В Украине монополия власти завершается революциями, как это было в 2014 и 2004 году. Украина – европейская страна. Поэтому это не борьба за власть - это борьба за европейскую демократию. Ведь это европейская парламентско-президентская форма правления, подотчетность власти перед народом”, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк в эфире программы “ТСН Тиждень” на канале “1+1” в воскресенье, 12 ноября.

“Президент должен выполнять исключительно свои конституционные функции. Как Гарант Конституции, Глава государства... международная политика и национальная безопасность и оборона, как Верховный главнокомандующий”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

“Если, например, директор предприятия выполняет функции и директора, и главного инженера, и главного бухгалтера, и даже еще начальника охраны на этом предприятии. Как это предприятие будет работать? Оно обанкротится”, - отметил он.

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Он напомнил, что по нынешнему законодательству Глава Правительства имеет право самостоятельно подписать только одно распоряжение – о своем руководителе аппарата: “Это, в принципе, очень удобная мишень для того, чтобы на него повесить всех собак. Но премьер-министр должен быть главой исполнительной власти. Вся экономика должна быть в Правительстве”.

“Парламент – независимый, который творит законы. Судебная ветвь вообще лишена каких-либо политических влияний. И это надо привести, наконец, к соответствию, чтобы люди знали, кто за что отвечает в стране. А те, которых назначили люди, знали, что они должны делать и каким образом должны отвечать перед своим народом за свои обязанности”, - сказал лидер “Народного фронта”.