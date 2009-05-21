Ехануров рассказал Ющенко про «наезд» Тимошенко

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ доложил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о беспочвенности обвинений в свой адрес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил журналистам после встречи с Президентом.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что В.ЮЩЕНКО выслушал его и дал поручение главе Секретариата Президента Вере УЛЬЯНЧЕНКО разобраться с ситуацией.

Министр обороны продемонстрировал журналистам документы, которые удостоверяют законную деятельность его ведомства и в земельной сфере, и в сфере питания военнослужащих.

Ю.ЕХАНУРОВ назвал позицию правительства в этом вопросе «наездом».

Как сообщал УНИАН, 20 мая на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена обратиться к Президенту В.ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.

Президент, в свою очередь, отметил, что не видит оснований для отставки министра обороны, и назвал обвинения в коррупции в адрес Ю.ЕХАНУРОВА политическими манипуляциями.