Польша уподобляется России в методах работы и давления по вопросам истории - Вятрович

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что заявления с российской и польской стороны перекликаются. Об этом он заявил в чате на "Главреде".

"Польша, к сожалению, уподобляется России в методах работы и давления. Потому что сейчас только из Польши и России на государственном уровне звучат замечания о том, что украинцы неправильно интерпретируют свою историю. А это, в принципе, является моветоном для политики любого другого государства. Сначала мы слышали это только со стороны России, а теперь, по сути, те же голоса мы слышим со стороны Польши", - рассказал он.

Вятрович также отметил сходство исторически противоречивых тем, которые поднимают поляки и россияне.

"Что более парадоксально, эти замечания касаются одной и той же темы - говорится, в первую очередь, о периоде Второй мировой войны и борьбу украинцев за независимость. И что еще более парадоксально - и с одной, и с другой стороны мы видим наибольшее давление на якобы необходимости пересмотра борьбы украинцев за независимость", - заявил историк.

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Глава Украинского института национальной памяти добавил, что с российской стороны тоже все начиналось с того, что украинцы должны осудить украинское националистическое движение.

"Затем это перешло к осуждению борьбы украинцев за независимость как таковую, а еще позже все дошло до того, что украинцы не имеют права на свою независимость. Польша, слава Богу, еще не зашла так далеко и, надеюсь, не зайдет. Но эти несдержанные голоса о необходимости осуждения сначала украинского национализма, а потом борьбы за независимость, а также попытки ставить ее как преступную - уже звучат в полный голос", - резюмировал он.

Ранее польские средства массовой информации сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запрещен въезд в Польшу.

Отмечается, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковським. Недавно Ващиковский объявил, что разрабатывается процедура, согласно которой будет составлен список украинцев, которым будет запрещен въезд в Польшу.

Украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу въезда в Польшу.