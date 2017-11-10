Официального подтверждения Польши о наличии списков невъездных украинцев пока нет – нардеп

Официального подтверждения со стороны польской стороны о существовании списков украинцев, которых не будут пускать на территорию Польши из-за их политической позиции, на сегодняшний день нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, комментируя информацию в СМИ о якобы существовании составленных польской стороной списков граждан Украины, которые не будут допущены на территорию Польши из-за демонстрации ими антипольских взглядов.

Читайте такжеВятрович обвинил Польшу в давлении и шантаже из-за заявления о запрете въезда

Она отметила: "Официального подтверждения на уровне Министерства иностранных дел Польши, что эти списки уже существуют, кроме заявлений в Польше, наше посольство по состоянию на сегодняшнее утро не получало".

Она сказала: "Была определенная информация в СМИ, но официального подтверждения по дипломатическим каналам не было".

Гопко считает, что демократическое европейское государство, которое придерживается принципов уважения к свободе высказываний, особенно где речь идет о попытке найти историческую правду, в том числе и с украинской стороны, не может решать вопросы путем возможных запретов обсуждать чувствительные вопросы.

Депутат напомнила, что в ближайшее время запланирована встреча на уровне главы Администрации президента Польши Анджея Дуды и заместителя главы Администрации президента Украины Петра Порошенко для обсуждения этих вопросов в соответствии с консультативной комиссией президентов, которая заработала еще летом.

Также Гопко призвала не нагнетать ситуацию вокруг этих вопросов, поскольку это может привести к срыву визита президента Польши в Украину.

По ее словам, в среду, 8 ноября, состоялось совещание в Министерстве иностранных дел Украины с участием посла Украины в Польше Андрея Дещицы и представителей парламента, в котором принял участие и директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Гопко сказала, что во время встречи "украинская сторона выработала определенную свою позицию на основании четких украинских интересов", и отметила, что украинская сторона заинтересована через диалог продолжить политику сотрудничества между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена не впускать на свою территорию лиц, которые пропагандируют форму СС «Галичина». Он отметил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению».

«Мы осознаем важность Украины по геополитическим причинам..., но украинцы, зная о важности их страны для нашей безопасности, считают, что вопросы, которые мы разделяем, особенно исторические вопросы, должны отойти на второй-третий план», - сказал Ващиковский.

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу». «Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут», - подчеркнул Ващиковский.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но подчеркнули, что в Украине нет антипольских настроений.

8 ноября президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши. В Варшаве предложение о заседании приняли положительно.

9 ноября польские средства массовой информации сообщили, что въезд в Польшу запрещен директору Украинского института национальной памяти Вятровичу. В то же время украинские дипломаты в Варшаве заявили, что пока не получали подтверждения о запрете.