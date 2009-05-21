Тимошенко вчера кричала, свистела и пела

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила донецкий футбольный клуб "Шахтер" с победой в финале Кубка УЕФА.

"Я поздравляю “Шахтер” с блестящей, прекрасной и большой победой! Я благодарю вас, ребята, за непревзойденную игру, за грандиозный праздник! Вы подарили стране настоящий триумф. Кубок УЕФА – наш!", - говорится в поздравлении главы правительства, текст которого размещен на официальном веб-сайт Кабмина.

"А теперь о впечатлениях. Ох и нанервничалась же, скажу я вам. До вчерашнего дня я даже и не догадывалась, как трудно быть болельщиком”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Впервые за четыре года я, по просьбе семьи, надела оранжевую шахтерскую футболку и просидела в ней весь матч. Мы сидели вместе, взявшись за руки и болели, переживали, нервничали... Особенно с 97-й минуты, когда счет стал 2:1 в нашу пользу... Это было так хорошо... Не знаю, что подумали соседи, но мы кричали, свистели и пели...", - поделилась впечатлениями Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, во время матча она даже забыла и о финансовом кризисе, и о политике. "Пусть простят меня неболельщики (если такие есть), но вчера на целых два часа я смогла забыть и о финансовом кризисе, и о кредитах МВФ, и о политике, потому что вчера страной правил футбол.... Отныне я впервые знаю по фамилиям донецкую футбольную команду не хуже, чем членов собственного правительства...", - отметила премьер.

"Я еще раз от всего сердца благодарю вас, ребята. Я благодарю футболистов, тренеров, владельцев клуба, всех, кто причастен к большому успеху, я благодарю миллионы болельщиков со всей страны, которые искренне переживали за украинский клуб, за Украину! Мы сделали это! Мы победили!”, - говорится в поздравлении.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “вчера донецкий “Шахтер” сделал для признания Украины в мире больше, чем все политики и дипломаты за несколько лет...”.

“Теперь Украина имеет и Кубок кубков, и кубок УЕФА. Что нам осталось? - Взять Лигу чемпионов и выиграть Евро-2012... Мы сделаем это. Я знаю, я верю... Украина сильная!", - подчеркнула премьер.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка УЕФА.