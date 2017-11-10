В Украине создадут Совет дорожной безопасности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил секретариату Кабинета министров к 15 ноября подготовить решение о создании Совета по вопросам дорожной безопасности, который будет совещательным органом при правительстве для мониторинга безопасности дорожного движения.

Читайте такжеИз-за большой смертности на дорогах у Гройсмана решили взяться за безопасность движения«Прошу государственного секретаря к следующей среде отработать с народными депутатами и заинтересованными министерствами создание Совета по вопросам дорожной безопасности на транспорте и создать в среду на заседании правительства такой совет. Это будет совещательный орган. Если будет нужно - создать отдел в составе секретариата Кабинета министров для мониторинга и анализа ситуации», - сказал он на заседании правительства в среду.