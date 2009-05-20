Жванецкий не разобрался с юмором Медведева

Известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий, которому президент России Дмитрий Медведев в среду в Кремле вручил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, посетовал, что не сумел оценить чувство юмора главы государства. Об этом пишет РИА "Новости".

Своими впечатлениями от общения с президентом Жванецкий поделился в беседе с журналистами после завершения официальной части награждения. Отвечая на вопрос, успел ли он оценить чувство юмора президента, Жванецкий сказал, что времени для этого ему не хватило: "Я не мог приставать к нему с просьбой продлить наш контакт, пока не обнаружится это чувство юмора". "Я-то себя уже зарекомендовал - а он моложе, а времени было мало... Трудно, когда человека раздирают то туда, то сюда",- отметил сатирик. При этом Жванецкий добавил, что для того, чтобы определить чувство юмора у человека, "можно даже молчать". "Честное слово, вот молчание больше определяет чувство юмора, чем разговор, - сказал он. - Вот так вот помолчишь и думаешь: вот с этим я бы заговорил". Говоря о шампанском в Кремле, Жванецкий отметил, что не думает, что оно было лучшим, хотя признался, что плохо разбирается в этом напитке. "Ну, я нельзя сказать, что до этого пил шампанское. Ну, я пил мускатное, с хамсой иногда, иногда с тульским пряником, а иногда и бычки в томате были", - рассказал артист.