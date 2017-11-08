Опубликовано видео нападения на журналистов, которые снимали прилет Медведчука из России

Программа журналистских расследований "Схемы" показала видео нападения охранников лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука на журналистов возле аэропорта "Киев".

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"В течение последних недель охранники Медведчука регулярно изобретали новые и новые способы, как помешать нашей съемке. Наши журналисты и операторы продолжили выполнять свою работу, несмотря на наглую спланированную противодействие", - говорится в подписи к записи.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 ноября, возле VIP-терминала аэропорта "Киев" люди в масках и балаклавах, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, напали на съемочную группу программы "Схемы".