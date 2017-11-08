Опубликовано видео нападения на журналистов, которые снимали прилет Медведчука из России
Вечером 7 ноября охранники Виктора Медведчука напали на съемочную группу программы "Схемы", сегодня журналисты показали видео.
Программа журналистских расследований "Схемы" показала видео нападения охранников лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука на журналистов возле аэропорта "Киев".
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"В течение последних недель охранники Медведчука регулярно изобретали новые и новые способы, как помешать нашей съемке. Наши журналисты и операторы продолжили выполнять свою работу, несмотря на наглую спланированную противодействие", - говорится в подписи к записи.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 ноября, возле VIP-терминала аэропорта "Киев" люди в масках и балаклавах, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, напали на съемочную группу программы "Схемы".