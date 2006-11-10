Катеринчук будет искать другую политическую силу, если...
19:06, 10 ноября 2006Политика
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Председатель исполкома НСНУ готов к съезду
Председатель исполкома партии “Народный Союз “Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК не исключает, что будет искать политическую силу, которая поможет ему реализовать принципы Майдана.
Об этом он заявил в интервью УНИАН в канун второго этапа съезда НСНУ, который состоится 11 ноября.
В частности, отвечая на вопрос: “Каким Вы видите свое политическое будущее?”, Н.КАТЕРИНЧУК сказал: “Если съезд не примет ключевых решений, которых ожидает общество, я буду думать относительно своего политического будущего и буду искать ту силу, которая поможет мне реализовать принципы и идеологию, рожденные на Майдане”.
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