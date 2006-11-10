Катеринчук будет искать другую политическую силу, если...

Председатель исполкома партии “Народный Союз “Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК не исключает, что будет искать политическую силу, которая поможет ему реализовать принципы Майдана.

Об этом он заявил в интервью УНИАН в канун второго этапа съезда НСНУ, который состоится 11 ноября.

В частности, отвечая на вопрос: “Каким Вы видите свое политическое будущее?”, Н.КАТЕРИНЧУК сказал: “Если съезд не примет ключевых решений, которых ожидает общество, я буду думать относительно своего политического будущего и буду искать ту силу, которая поможет мне реализовать принципы и идеологию, рожденные на Майдане”.