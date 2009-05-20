Тимошенко сделала заявку на рекорд

Правительство планирует увеличить объем оборонных государственных заказов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что вопрос увеличения госзаказов для оборонной сферы будет рассмотрен на сегодняшнем заседании Кабмина.

«Я хотела бы, чтобы в этом году, кризисном году, объем оборонного заказа, благодаря согласованной работе правительства, был рекордным за все время. И мы способны этого достичь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.