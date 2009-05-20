Тимошенко сделала заявку на рекорд
11:14, 20 мая 2009Политика
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Вопросы рассмотрят на Кабмине
Правительство планирует увеличить объем оборонных государственных заказов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что вопрос увеличения госзаказов для оборонной сферы будет рассмотрен на сегодняшнем заседании Кабмина.
«Я хотела бы, чтобы в этом году, кризисном году, объем оборонного заказа, благодаря согласованной работе правительства, был рекордным за все время. И мы способны этого достичь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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