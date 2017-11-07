Саакашвили наметил марш в Киеве и заговорил о "народном импичменте"

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили инициирует на воскресенье, 12 ноября, марш с требование принятия законопроектов об импичменте президента и антикоррупционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед участниками акции под парламентом.

"Я предлагаю в воскресенье сделать марш за принятие закона про антикоррупционный суд и закона об импичменте... Я предлагаю собраться на Михайловской площади", - сказал он.

Саакашвили отметил, что в случае игнорирования требований, необходимо начинать процесс народного импичмента.

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"Если они этого не сделают, то с 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импечмента. Пусть народ это сделает", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

31 октября глава МВД Арсен Аваков приказал снять усиленную охрану с периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады.