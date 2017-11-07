Геращенко призвала создать в бюджете спецфонд для поддержки семей политзаключенных Кремля

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает создать в бюджете специальный фонд для поддержки семей политзаключенных Кремля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время Согласительного совета руководства парламента.

"Завтра мы начинаем рассмотрение бюджета, и я надеюсь, что весь парламент и все коллеги, несмотря на политические предпочтения и представительство комитетов, поддержат меня в том, что мы требуем у правительства заложить в бюджет создание специального фонда по поддержке семей заложников, находящихся в Российской Федерации", - сказала Геращенко.

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По ее словам, на прошлой неделе она имела ряд встреч с семьями политзаключенных, в том числе с семьями пограничников, похищенных в Сумской области, и этим семьям приходится сейчас самим оплачивать адвокатские услуги.

Также, сообщила Геращенко, она встречалась с родственниками похищенного в Беларуси представителями ФСБ России 19-летнего Павла Гриба. Геращенко напомнила, что завтра парню суд в России должен избирать меру пресечения.

"Сегодня Министерство иностранных дел, которое посылает туда наших консулов, официально обращается ко всем нашим европейским и американским партнерам, чтобы они направили на эти слушания и своих представителей, дипломатов, аккредитованных в Российской Федерации", - сказала она.

Геращенко также подчеркнула недопустимость того, что уже год в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не удается создать отдел, который бы занимался оказанием юридической и психологической помощи семьям политзаключенных Кремля и семьям тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН, Европарламент заявил о необходимости введения санкций в отношении виновных в осуждении Чийгоза, Умерова и Семены.