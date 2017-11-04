Нацгвардия расширяет сотрудничество с Вооруженными силами Канады

Министерство внутренних дел Украины и Департамент национальной обороны Вооруженных сил Канады до 10 ноября завершат разработку открытого технического соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"В течение недели участники рассматривают все детали договора. Планируется, что до 10 ноября документ будет полностью подготовлен, согласован и переведен. Главные области сотрудничества: профессиональная и языковая подготовки, улучшение логистики и тактической медицины. Соглашение будет обширным и на его основе сможет развиваться сотрудничество в различных сферах. Договор будет открытым: не будет срока окончания, пока одна из сторон не решит его расторгнуть", - говорится в сообщении.

Командир оперативно-тактической группы "Украина" подполковник Кристофер Ривз заявил, что Национальная гвардия Украины реформируется, и это прекрасная возможность развивать двусторонние связи и одновременно повысить ее профессиональную способность.

"Я убежден, в дальнейшем вы увидите сотрудничество Вооруженных сил Канады и Национальной гвардии Украины в сферах подготовки: боевой, инженерной, военной медицины", - добавил он.