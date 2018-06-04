События недели: версия читателей УНИАН - убийство Окуевой, НАБУ против Авакова и возвращение блудного Каськива

Началась эта неделя с известия о том, что под Киевом на железнодорожном переезде в Глевахе неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились супруги Адам Осмаев и Амина Окуева. По автомобилю выпустили около полутора десятка пуль из автоматического оружия (предположительно – автомата Калашникова).

В результате покушения Окуева получила четыре пули, одна из которых попала в голову и Амина погибла. Адам Осмаев выжил – у него только ранение в ногу. Нападавшие, которых, судя по сообщению полиции, было двое, смогли скрыться. Объявленный по горячим следам план перехват «Сирена» ничего не дал.

Напомню, что это уже не первое покушение на супругов. Летом этого года они уже попадали в подобную передрягу - нападавший под видом журналиста французского издания Le Monde во время встречи, находясь в автомобиле вместе с парой, открыл огонь. В результате, Осмаев получил серьезные ранения, Амина Окуева не пострадала, сумев четыре раза попасть в киллера, что позволило правоохранителям его задержать. По словам Амины Окуевой, до покушения они с мужем трижды встречались с киллером, поскольку он представлялся журналистом, который готовит материал о супругах. По данным МВД, киллером может быть лицо, связанное с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спустя пару месяцев после первого инцидента пара, по неизвестным причинам, отказалась от предоставленной им госохраны.

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В этот раз покушение закончилось убийством. Правда, была ли целью именно Окуева, есть сомнения. Судя по всему, объектом покушения снова стал Адам Осмаев, и ему снова удалось выжить.

В МВД, прогнозируемо, заявили, что покушение было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами. Советник главы МВД Зорян Шкиряк подчеркнул, что Адам и Амина были личными врагами президента Чечни Рамзана Кадырова. В свою очередь, еще один «всезнающий» советник Авакова, которым можно заменить все наши следственные органы – нардеп Антон Геращенко, развил эту мысль, заявив, что у полиции пока существует две версии убийства - действия российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, а также месть Адаму Осмаеву за Кадырова.

В то же время, есть еще одно предположение, правда, не очень популярное, поскольку развеивает тот героический ореол патриотов Украины, который сложился в последнее время вокруг Окуевой и Осмаева. Все дело в конфликте среди чеченских добровольцев, который тянется еще с тех пор, когда Осмаев взял на себя руководство добровольческим батальоном имени Дудаева (смену руководства тогда не признала часть чеченцев) и, соответственно, замкнул на себе те денежные потоки, которые выделялись на финансирование батальона чеченской диаспорой. От Осмаева якобы потребовали отчитаться за выделенные средства, однако они исчезли в неизвестном направлении.

В рамках версии о разборках среди чеченцев можно вспомнить и о недавнем подрыве автомобиля в центре Киева на Бессарабке, в результате которого погиб еще один чеченец – Тимур Махаури, который также имел отношение к этому добробату. Не стоит забывать и историю с покушением на нардепа-радикала с довольно криминальной биографией Игоря Мосийчука, в результате которого погибли два человека, а сам Мосийчук с ранениями попал в больницу. По его словам, Окуеву (которая была его помощником-консультантом и должна была провести с ним встречу) убили те же люди, которые совершили покушение и на него.

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Так или иначе, а, судя по терактам и убийствам, совершенным в Украине в последнее время, ждать ответа следствия на то, чем же было это покушение - криминальными разборками или действительно работой российских спецслужб - нам, видимо, придется долго.

На этой неделе произошло еще одно событие, весьма заинтересовавшее наших читателей. Речь идет о деятельности НАБУ, детективы которого пришли в гости не к кому-нибудь, а к самому сыну Авакова.

Визит с обыском был осуществлен в рамках расследования дела относительно закупки МВД в конце 2014 года в начале 2015 года рюкзаков. Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова. Как выяснилось, рюкзаки оказались меньшего объема и хорошо горели, а закуплены были по завышенной цене (в деле фигурируют данные о растрате более 14 миллионов гривен).

В результате обыска, сын Авакова был задержан. Вместе с ним были задержаны еще два человека – бывший замглавы МВД Сергей Чеботарь, фигурант истории с опубликованным видео (на котором два человека, похожие на сына Авакова и Чеботаря обсуждают закупку печально известных рюкзаков), и представитель фирмы-победителя тендера по поставке этих самых рюкзаков.

В «Народном фронте» выступили с заявлением, что это дело является «политическим шоу и борьбой за власть», МВД обвинило НАБУ в попытке реставрации «системы договорняков», а к суду, где должны были рассматривать меру пресечения для Александра Авакова, подтянулся соратник главы МВД Илья Кива и еще около 40 человек в военной форме.

Поскольку суд, имевший все возможности в этот же день избрать сыну Авакова меру пресечения, перенес рассмотрение на следующий день, аргументируя это тем, что он еще не получил ходатайство от САП или НАБУ, знакомые с «внутренней кухней» работы судебных и правоохранительных органов эксперты и журналисты заподозрили участников истории в политических торгах. В итоге, эти опасения подтвердились, поскольку на следующий день суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство (для него даже электронного браслета не нашлось), а различные участники процесса отреагировали на это либо примирительными заявлениями, либо просто промолчали.

Почему это дело пылилось с конца 2014 года, и ход ему был дан только сейчас – додумывайте сами. Одни говорят, что это инициатива лично главы НАБУ Сытника в рамках борьбы чрезмерным влиянием главы МВД Авакова. Другие – что указание о реанимации дела дали имеющие влияние на НАБУ американцы, которым необходимо ослабить в Украине «партию войны», к которой причисляют Авакова, с тем, дабы упростить Порошенко выполнение Минских соглашений. Третьи предполагают, что приказ о «наезде» на Авакова дал лично Петр Порошенко, который заблаговременно улетел из страны. Мотивы тут могут быть самыми разными – от стремления ослабить Авакова (вплоть до доведения до отставки) до желания отомстить за «подставу» с лишением гражданства Саакашвили и нежелание разгонять МихоМайдан.

В общем, как говорится, вариантов здесь вагон и маленькая тележка. Однако все они сводятся к тому, что это дело является очередным витком противостояния между Порошенко и Арсеном Аваковым, превратившимся в, по сути, второго человека в стране. И это, мол, может привести к окончательному развалу полумертвой коалиции и походу на досрочные выборы.

Стоит отметить, что на данный момент мало кто верит, что НАБУ преследует действительно благие цели и желает защитить государственные финансы от растраты. Наоборот, дело воспринимается как элемент внутриполитической борьбы, в которой НАБУ из независимого органа превращается в удобный инструмент давления.

Кроме этих историй, наши читатели заинтересовались возвращением в Украину легендарного экс-главы Госагентства по инвестициям Владислава Каськива, печально известного тем, что в 2012 году он подписал соглашение на миллиард долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Как выяснилось, этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором…

На некоторое время Каськив исчез с поля зрения и всплыл в Панаме, где летом 2016 года был задержан, однако внес залог в сумме 600 тысяч долларов и гулял на свободе в ожидании решения вопроса об экстрадиции.

Возвращение его в Украину произошло не без курьезов. Судите сами. Сначала об этом пафосно заявил генпрокурор Юрий Луценко. Мол, Генпрокуратурой, совместно с СБУ, была проведена целая спецоперация по экстрадиции Каськива в Украину, что это первый случай принудительного возвращения вороватого чиновника и вообще, «никто нигде не спрячется».

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После этого Луценко обвинили в дешевом пиаре, а не проведении спецоперации. Мол, Каськив сам решил добровольно вернуться в Украину, заранее сообщив об этом следователям, да еще и билеты купил за свой счет. Подтвердил это и сам Каськив, заявивший, что добровольно вернулся в Украину «доказывать свою правоту в суде». Кроме этого, он испытывает довольно странное для такого экс-чиновника стремление «возместить ущерб государству».

Однако Луценко, признав тот факт, что Каськив действительно сам купил себе билеты, продолжал настаивать, что о каком-либо добровольном возвращении речь не идет.

На самом деле, неважно – сам Каськив вернулся или его заставили. Тут важно другое. По оценкам главы МВД Авакова, этот непутевый экс-чиновник вывел из Украины 225 миллионов гривен. По оценкам журналистов, занимавшихся расследованием его деятельности, – 400 миллионов. А вот грозный Луценко почему-то говорит о том, что Каськив подозревается в завладении средствами Госбюджета Украины (проще говоря – краже) на сумму всего 7,5 миллионов гривен. Интересная получается схема - вывести сотни миллионов, чтобы потом вернуться, официально возместить государству малую часть и гулять на свободе. На данный момент история разворачивается именно по этому сценарию – суд отпустил Каськива под залог в каких-то 160 тысяч гривен. Неплохая идея для стартапа, согласитесь.

На этом фоне наши читатели пропустили неоднозначную историю о деле пограничника Колмогорова. Его обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014 года.

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В тот день пограничники увидели на берегу моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю машины остановиться, но он не подчинился, был совершен предупредительный выстрел в воздух, после чего, видя, что водитель не реагирует, командир блокпоста приказал подчиненным открыть огонь по колесам и капоту. 9 пограничников открыли огонь по автомобилю, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла. Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 года признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 года Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

Это дело и решение по нему суда вызвали возмущение в обществе, а судей, вынесших решение, обвинили в заангажированности и симпатиях к «русскому миру». В Раде даже призвали СБУ провести проверку в отношении судей на признаки поддержки сепаратизма.

На самом деле, история более сложная, чем кажется на первый взгляд. Все дело в несовершенстве нашего законодательства, заложниками которого становятся как судьи, так и пограничник.

На данный момент, в рамках АТО, наши военные, пограничники и полиция находятся в довольно скользкой ситуации. С одной стороны, у нас до сих пор не введено военное положение, и понимания, где находится зона боевых действий, а где мирная территория, нет. С другой – эти события произошли в сентябре 2014 года, когда была реальная угроза захвата Мариуполя и вообще крайне напряженная ситуация, поэтому у силовиков, в том числе и пограничников, расположенных тогда в этой зоне, было распоряжение, в случае неподчинения в критической ситуации, открывать огонь.

Вообще, в мирное время за отказ останавливаться по требования силовиков предусмотрена только административная ответственность, хотя в военное время все по-другому. Ну, а поскольку война у нас, благодаря позиции наших властей, только на словах, а юридически - мир и благодать, выходит, что судьям в такой ситуации только и остается, что судить по закону.

Эта ситуация чревата последствиями, ведь силовики теперь могут просто отказаться стрелять, поскольку, с точки зрения действующего законодательства, они легко могут, в результате своих действий, сесть на скамью подсудимых. Эту юридическую коллизию необходимо разрешать как можно скорее, а в случае с обвиняемым пограничником остается только рассчитывать на возвращение дела на апелляцию, либо помилование со стороны президента.

Также наши читатели пропустили важное и, в то же время, печальное известие от ученых. Судя по всему, путешествие к дальним мирам (в том числе и к Марсу) откладывается на совершенно непонятные сроки в силу того, что человек просто не сможет туда долететь в добром здравии.

Как оказалось, длительное пребывание в космосе приводит к нарушениям в работе головного мозга и общей деградации. В условиях микрогравитации нарушается нормальная работа областей, ответственных за внимание, фокусировку, планирование, организацию и память. Также деградации подвергаются участки головного мозга, ответственные за просоциальное поведение. Грубо говоря, отправившись с Земли в долгий космический полет, человек рискует добраться до места назначения полным «овощем».

Остается только надеться на изобретение искусственной гравитации, которая поможет устранить эту угрозу. Тогда у человечества еще будет шанс когда-нибудь посетить новые миры.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН