Суд сегодня не будет избирать меру пресечения сыну Авакова

По состоянию на 18.00 Соломенский районный суд Киева не получил ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры или от Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"Мы должны принимать ходатайства до 18.00. То есть в настоящее время, сейчас уже 18.00, ходатайство, которое вас интересует непосредственно, в суд не поступало. Сегодня оно рассматриваться не будет, потому что оно фактически не поступало в суд", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Позже в НАБУ заявили о задержании трех человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных - экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сын Авакова задержан в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

Вместе с тем в МВД заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.

Также Аваков отверг обвинения в адрес своего сына.