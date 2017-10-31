Шкиряк назвал предполагаемых заказчиков убийства Амины Окуевой

МВД рассматривает две основные версии убийства ветерана АТО Амины Окуевой - это действия спецслужб России и действия лиц, которые находятся на территории Чечни. Об этом в заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Эспрессо.TV.

Он подчеркнул, что Окуева и Адам Осмаев были личными врагами президента Чечни Рамзана Кадырова.

"По моему убеждению, заказчиком этого убийства являются спецслужбы России. То есть главными базовыми версиями убийства являются их действия, а также возможный фактор непосредственно Чечни, то есть Кадырова, чьим личным врагом были Окуева и Осмаев, несмотря на их деятельность. Это основные версии, но следствие отработает и все остальные", - сказал Шкиряк.

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Он подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину "необходимо разорвать Украину изнутри".

"Почерк этого преступления - циничный, показательный и дерзкий, который дает понимание того, что главным элементом этой гибридной войны, которую против нас ведет Россия, является перенос ее из окопов на территорию мирной Украины. Это все делается с целью посеять панику, нагнетать истерию, атмосферу страха, а также недоверие к правоохранительным органам", - прокомментировал советник главы МВД.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.