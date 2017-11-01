Экстрадированного Каськива отпустили из зала суда под залог – ГПУ

Экстрадированного экс-главы Держкоминвестпроекту Владислава Каськива, которого вернули в Украину в ночь на 1 ноября избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральная прокуратура обратилась в Печерский райсуд г. Киева для избрания меры пресечения в виде ареста экстрадированному из Панамы гражданину Владиславу Каськиву. В ходе рассмотрения вопроса защита Каськива предоставил суду справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба», - написала Сарган.

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При этом, учитывая данный факт, а также наличие пятерых несовершеннолетних детей, суд принял решение «применить в отношении подозреваемого В.Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Избрать подозреваемому Каськиву альтернативный пресечения в виде залога».

Кроме того, суд также обязал В.Каськива сдать все имеющиеся загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении. Досудебное следствие продолжается.Сарган уточнила УНИАН, что суд определил Каськиву залог в размере 160 тыс. гривень.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов утверждает, что экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив сам прилетел в Киев.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн. 20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. Суд в Панаме избрал экс-главу Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижения в столице. 3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны вопрос о его экстрадиции на родину.