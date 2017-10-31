Суд над сыном Авакова: Кива и 40 человек в военной форме находятся в Соломенском райсуде

Бывший советник министра внутренних дел Илья Кива и еще 40 человек в военной форме находятся в Соломенском районном суде Киева, чтобы проконтролировать процесс во время избрания меры пресечения сыну главы МВД Александру Авакову.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил сам Кива.

«Ветераны антитеррористической операции, которые вместе со мной служили на восточном фронте, пришли поддержать и проконтролировать чистоплотность принятых решений Соломенским судом в отношении сына министра-силовика, против которого сегодня идет политическое давление и прямая провокация, что является частью той гибридной войны, которая развернута на территории Украины. Сегодняшняя ситуация - это прямое этому доказательство. Министр-силовик является частью обороны нашей с вами страны и отвечает за обороноспособность нашей страны», пояснил он.

Как считает Кива, давление на Авакова происходит через его сына. «Давление на него через его детей. Это подрыв обороноспособности государства», - заявил он.

В то же время Кива не назвал заказчика этой провокации и политического давления.

По его словам, в помещении Соломенского райсуда находятся 40 ветеранов АТО. При этом, добавил Кива, они участвовали в АТО в разных подразделениях.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о том, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования в отношении рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 - начале 2015 года. В Соломенском суде Киева могут избрать меру пресечения задержанному сына Авакова.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что действия НАБУ является политическим, а не юридически обоснованными.