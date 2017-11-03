В Нацполиции планируют переформатировать работу уголовного розыска

В Национальной полиции Украины планируют переформатировать работу уголовного розыск.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, подводя итоги работы криминального блока за 10 месяцев 2017 года, сообщает Департамент коммуникации НПУ.

«Мы планируем переформатировать работу уголовного розыска - создаем полностью новое подразделение. Туда войдут лучшие работники, 70 процентов из которых - это оперативники, а еще 30 процентов - следователи», - сказал Князев.

По его словам, планируется создание института детективов полиции. Также в планах - изменение системы подбора и обучения кандидатов на службу в подразделениях криминальной полиции, в частности, 75-80% кандидатов будут работать после службы в подразделениях патрульной полиции.

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Князев сообщил, что в ведомстве намерены полностью изменить систему подбора и обучения кандидатов на службу в подразделениях криминальной полиции.

«75-80 процентов кандидатов будут приходить на должности после определенного периода службы в подразделениях патрульной полиции. Таким образом, идя на службу, кандидат будет иметь определенный опыт работы. В то же время остальные кандидаты - 20-25 процентов от необходимого количества оперативников – будут получать специализированное образование. После получения образования молодых оперативников будут учить их опытные коллеги», - добавил глава Нацполиции.