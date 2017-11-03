Высший админсуд 22 ноября рассмотрит иск Саакашвили о лишении гражданства

Высший административный суд Украины открыл производство по делу лишения гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.

«Наконец, через три месяца борьбы с бюрократическим и клептократическим произволом, мы смогли получить документы о лишении меня гражданства Украины и подать иск об обжаловании незаконного указа президента. Очень символично, что Высший административный суд Украины назначил заседание по этому делу на 22 ноября - День Достоинства и свободы. Что же, будем отмечать этот знаменательный для нашей страны праздник в суде», - написал он.

Согласно решению суда, рассмотрение дела начнется в 10.00.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

3 октября генпрокурор сообщил, что по возвращении нелегально Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку.

3 октября адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил, что 11 сентября Саакашвили обратился к ГМС с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ведомство не предоставило ответа на обращение.

24 октября Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможным эти процессуальные действия.

1 ноября Управление Государственной миграционной службы в Киевской области отказало Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

2 ноября Саакашвили обжаловал решение ГМС об отказе предоставить ему политическое убежище. Иск подан в Окружной админсуд Киева.