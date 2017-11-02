Саакашвили обжаловал в суде отказ миграционной службы давать ему статус беженца

Защита экс-президента Грузии Михеил Саакашвили обжаловала в суде отказ Государственной миграционной службы давать ему статус беженца. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

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"Это решение миграционной службы является необоснованным и противоправным, в связи с чем нарушает права Саакашвили на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию", - говорится в посте.

Отмечается, что сегодня адвокаты Саакашвили подали соответствующий иск в административный суд.

Напомним, 1 ноября, Государственная миграционная служба снова отказала экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.