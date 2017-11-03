Прокурор САП может обжаловать меру пресечения для Авакова-младшего - адвокат

Адвокат Евгения Закревская утверждает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура может обжаловать меру пресечения для сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которому суд избрал личное обязательство в качестве меры пресечения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Решение об отказе в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей оспаривается. То, что суд назвал этот отказ "частичным удовлетворением" не меняет сути. Просили взять под стражу. Под стражу не взяли. Значит, в этой части - отказали. То есть в этой части решение можно обжаловать", - пояснила она.

Напомним, что прокурор САП Александр Снегирев после избрания Александру Авакову меры пресечения, заявил журналистам, что САП не будет оспаривать соответствующее постановление судьи Соломенского райсуда Киева Виталия Украинца, поскольку личное обязательства по УПК не оспаривается.

Как сообщал УНИАН, прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн.

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*** 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

1 ноября в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.