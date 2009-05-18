В ЦИК раскритиковали КС, который не назначил дату выборов Президента

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА критикует Конституционный Суд за неопределение способа вычисления даты выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге после завершения сегодняшнего заседания ЦИК.

Отвечая на вопросы журналистов, когда именно, по его мнению, должны состояться выборы Президента, А.МАГЕРА сказал, что, к сожалению, признав 25 октября 2009 года неконституционной датой проведения президентских выборов, КС при этом не определил, как следует вычислять дату выборов Президента.

«Назначение Конституционного Суда - решать проблемы, а не их порождать. Сказав «А», не сказать «Б» - не лучший выход из ситуации», - сказал заместитель председателя ЦИК.

При этом А.МАГЕРА добавил, что ЦИК беспрекословно выполняет все решения КС, в частности, решение о неконституционности проведения президентских выборов 25 октября.

Он также отказался выразить свою позицию относительно того, когда должны пройти президентские выборы.