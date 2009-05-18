У Кличко подозревают, что Черновецкий формирует параллельный бюджет

Динамика выполнения бюджета-2009 позволяет говорить о возможном недовыполнении в размере 6 – 8 миллиардов гривен. Это в полтора раза больше, чем беспрецедентное прошлогоднее недовыполнение. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Недовыполнение доходной и, как следствие, расходной части бюджета мы прогнозировали еще на этапе его формирования, - отметил оппозиционный политик. - «Специалисты» Черновецкого закладывали тогда нереальные показатели и не принимали во внимание альтернативную точку зрения. Нынешняя ситуация подтверждает наши худшие прогнозы».

Как сообщил Дмитрий Андриевский, сравнение показателей нынешнего и прошлого годов говорит лишь о дальнейшем катастрофическом ухудшении ситуации.

«Основные поступления (из налогов физических лиц и от платы за землю) пока еще остаются на уровне прошлого года. Это свидетельствует об усилении фискального давления на жителей Киева и на предпринимателей, что постоянно продолжаться не может», - отметил политик.

Дмитрий Андриевский назвал результаты ведения хозяйства плачевными. В частности, в четыре раза уменьшились поступления от налогов на прибыль предприятий, в пять с половиной раз – доход от предприятий коммунальной собственности (и это при открытии новых предприятий, введении платных услуг за все и значительно увеличенной плате за парковку).

«Анализ показывает: Черновецкий за счет коммунальных предприятий формирует параллельный бюджет. На какие цели он будет использован – очевидно», - сказал депутат.

По информации Дмитрия Андриевского, недовыполнение бюджета по налоговым поступлениям составляет 811,8 миллионов гривен, по неналоговым поступлениям – 706,7 миллионов гривен. По нерасшифрованной статье «другие поступления» недовыполнение - 623 миллионов гривен или 100%.