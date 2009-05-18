Регионалы остались довольны решением Тимошенко

Фракция Партии регионов не собирается блокировать работу Верховной Рады Украины из-за инцидента с министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ЕФРЕМОВА, Кабинет министров Украины отстранил Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения обязанностей министра на время проведения расследования. «Поэтому у нас нет оснований блокировать», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ выразил надежду, что за это время в Верховную Раду Украины поступят все необходимые документы, касающиеся инцидента. Он также не исключил, что впоследствии будет создана временная следственная комиссия по данному вопросу.

По словам А.ЕФРЕМОВА, должны поступить именно письменные подтверждения от немецкой стороны, что инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО действительно был и что это не является простым негативным отношением к представителям Украины.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов на прошлой неделе блокировала работу парламента с требованием отставки Ю.ЛУЦЕНКО.

15 мая Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором обратилась к правительству относительно решения вопроса об отстранении министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования событий 4 мая в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Сегодня, 18 мая, председатель ВР В.ЛИТВИН сообщил со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, что Ю.ЛУЦЕНКО отстранен от исполнения обязанностей министра внутренних дел.